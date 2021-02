Corona-Regeln: SH will Grundschulen und Kitas schrittweise öffnen Stand: 10.02.2021 21:51 Uhr Der Lockdown wird verlängert, aber die Corona-Regeln ein wenig entschärft: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Mittwochabend erklärt, wie es ab dem 15. Februar weitergeht.

Wie bei den vergangenen Treffen standen zahlreiche Themen in der Beschlussvorlage, die in der Bund-Länder-Videoschalte am Mittwoch stundenlang Schritt für Schritt abgearbeitet wurden. Einige strittige Punkte wie Schule und Kitas, Öffnungsperspektiven und Dauer des Lockdowns wurden intensiv diskutiert. Erst am späten Abend gab es die Einigung. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) trägt die Entscheidung mit, den Lockdown wegen den sich besonders schnell ausbreitenden Virusmutationen bis zum 7. März zu verlängern. Allerdings kündigte Günther nach der Video-Schalte mit der Kanzlerin an, dass es erstmals gelungen sei, eine echte Perspektive in dem Beschlusspapier zu verabschieden.

Regulärer Betrieb in Grundschulen nicht in Lübeck und Flensburg

" Wir haben in Schleswig-Holstein einen positiven Trend der InfektionszahlenEin erster Schritt in Richtung Öffnungen sind laut Günther die Bereiche Kinderbetreuung und Schule. Dabei soll es ein schrittweises Vorgehen geben. Der CDU-Politiker kündigte an, dass Grundschulen und Kitas ab 22. Februar in den Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen gehen sollen. Das soll für Kreise und kreisfreie Städte gelten, die einen stabilen Inzidenzwert von unter 100 haben. Diese Lockerung gelte - Stand heute - wegen hoher Corona-Infektionszahlen nicht für die Kreise Herzogtum Lauenburg und Pinneberg sowie für Flensburg und Lübeck.

Friseursalons dürfen am 1. März wieder öffnen

Außerdem sollen laut Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) Friseurläden ab dem 1. März wieder öffnen dürfen - bei strikter Einhaltung von Hygiene-Auflagen. Das werde die Landesregierung so umsetzen, sagte der Ministerpräsident. Notwendig soll eine Reservierung sein. Außerdem müssen in den Läden medizinischer Masken getragen werden.

Kontaktbeschränkungen bleiben

Neben neuen Beschlüssen hat die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) alle bisherigen Lockdown-Regeln bis zum 7. März verlängert. Das heißt: die meisten Läden, Restaurants und Cafés, Hotels, Museen, Clubs, Theater und Konzerthäuser bleiben geschlossen. Auch bei den Kontaktbeschränkungen ändert sich nichts: Ein Haushalt darf sich mit maximal einer weiteren Person treffen. Im MPK-Beschluss wird zudem darauf hingewiesen, "alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und insbesondere Zusammenkünfte in Innenräumen zu vermeiden sind".

Öffnungsstrategie beim nächsten Treffen am 3. März Thema

Die Länder und die Bundeskanzlerin einigten sich grundsätzlich auf die Öffnungsbedingungen für Geschäfte im März. Ab einer 35er-Inzidenz darf etwa der Einzelhandel dann unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen - unter anderem ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Auch die Öffnung von Museen und Galerien sowie die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe umfassen. Für Lockerungen in Kultur, Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie und Hotelgewerbe wollen Bund und Länder eine "sichere und gerechte Öffnungsstrategie" weiterentwickeln. Wie die Maßnahmen im Detail aussehen sollen, darüber wollen die Länder und der Bund bei einem Treffen am 3. März beraten.

