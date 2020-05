Stand: 18.05.2020 12:50 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Nordsee-Inseln und SPO über Feiertage für Tagesgäste dicht

An Schleswig-Holsteins Nordseeküste wird es wegen der Corona-Pandemie für Tagestouristen in den nächsten zwei Wochen starke Einschränkungen geben. Für die Inseln und Halligen der Nordsee sowie für St. Peter-Ording wird rund um Himmelfahrt vom 21. Mai (6 Uhr) bis 24. Mai (20 Uhr) und über Pfingsten vom 30. Mai (6 Uhr) bis 1. Juni (20 Uhr) ein Betretungsverbot für Tagesgäste gelten. Das hat Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU) heute auf einer Pressekonferenz mit Vertretern der Landesregierung bekannt gegeben. Ausgenommen von der Regel sind Nordstrand, Südfall und die Hamburger Hallig. Das Betretungsverbot gilt außerdem nicht für Bewohner des Kreises Nordfriesland. Freunde und Verwandte dürfen außerdem weiter besucht werden.

Tagestouristen dürfen bis Sonntag nicht nach Helgoland

Für die Insel Helgoland samt Düne gibt es bereits seit heute (18.5.) ein Betretungsverbot - es gilt bis zum kommenden Sonntag (24.5.). Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat der Kreis Pinneberg heute erlassen. Auch die Gemeindehäfen sind gesperrt, auch Camping ist nicht erlaubt - Dauercamper ausgenommen.

Buchholz: Nicht genug Platz in Top-Destinationen

Landrat: Inseln, Halligen und SPO für Tagesgäste dicht Schleswig-Holstein Magazin - 18.05.2020 19:30 Uhr Nordfrieslands Landrat Lorenzen hat erklärt, welche Beschränkungen über Himmelfahrt und Pfingsten für Tagesgäste gelten. Die Nordsee-Inseln, Halligen und St. Peter-Ording werden für sie gesperrt.







3,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Unser schönes Land mit seinen langen Stränden und dem herrlichen Binnenland samt Nord-Ostsee-Kanal und vielen Seen bietet Platz für alle, aber nicht für alle gleichzeitig in bestimmten Top-Destinationen", sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP). Darum unterstütze die Landesregierung die einzelnen Entscheidungen der Kommunen ohne Wenn und Aber.

Landrat besorgt wegen Menschenansammlungen

Nordfrieslands Landrat Lorenzen erklärte, sein Gesundheitsamt blicke mit Sorge auf manche Hotspots, an denen sich häufig derart große Menschenansammlungen bilden, dass Urlauber den Mindestabstand von anderthalb Metern beim besten Willen nicht einhalten könnten. Beispiele seien die Badbrücke und der Ortskern von St. Peter-Ording oder die Strandpromenaden und Strandübergänge der Inseln. Lorenzen sagte: "In St. Peter-Ording kämen zu 4.000 Einwohnern, 3.000 Zweitwohnungsbesitzern und 13.500 Buchungen in Ferienwohnungen und Hotels noch einmal rund 40.000 Tagesausflügler hinzu."

Ostseeküste verzichtet auf Betretungsverbote

An Schleswig-Holsteins Ostseeküste werde es zunächst keine Betretungsverbote geben, sagte Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU) auf der Pressekonferenz. Im Kreis Ostholstein und in Lübeck gebe es einen Stufenplan. "Wenn Neuinfektionen auftreten, muss es für den Tagestourismus Beschränkungen geben", sagte er. Die Orte würden unterschiedliche Maßnahmen ergreifen, um den Zustrom zu begrenzen: Parkraum, Zufahrten und Zugängen würden beschränkt. "Unser Ziel ist es, Gäste willkommen heißen zu können und trotz des erhöhten Besucheraufkommens die Infektionszahlen gering zu halten", meinte Sager. Voraussetzung sei, dass sich alle - Gäste wie Einheimische - an die Kontaktbeschränkungen hielten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.05.2020 | 12:00 Uhr