Corona: Ahrensburg will Einzelhändler unterstützen Stand: 29.09.2020 16:16 Uhr Corona hat auch den Einzelhändlern in Ahrensburg (Kreis Stormarn) zugesetzt - viele verkaufen weniger. Deswegen hat die Stadt jetzt beschlossen, ein sogenanntes Stadtgeld auszuzahlen.

Einmalig 30 Euro bekommt jeder erwachsene Bürger, 50 Euro gibt es für jeden unter 18 Jahren. Alles in Gutscheinform. Die Bedingung der Gutscheine: Das Geld soll bei lokalen Händlern ausgegeben werden. Insgesamt will die Stadt für die Gutscheine rund 1,3 Millionen Euro bereitstellen, finanziert aus Steuereinnahmen. "Wir wollen den Einzelhandel unterstützen. Und wir wollen, dass die Ahrensburger wieder lernen, in die Innenstadt zu gehen, um dort auch zu konsumieren", sagte der Stadtverordnete Christian Schubbert (Grüne).

Händler selbst sind mit Stadtgeld unzufrieden

Kritik an dem neuen Stadtgeld gibt es aber ausgerechnet von den Händlern selbst, zum Beispiel von Ulrike Nelkowski. In ihre Boutique kommen an manchen Tagen nur noch drei Kunden. Seit Corona macht sie nach eigenen Angaben 20 Prozent weniger Umsatz. Viele der Händler sind im Stadtforum organisiert. Sie stören sich vor allem daran, dass die Politiker sie nicht beteiligt haben. Dazu heißt es von den Stadtverordneten, sie wollten möglichst schnell helfen. Außerdem habe man im Stadtforum Bedenken, dass das Geld bei jenen ankomme, die es auch tatsächlich benötigen, so Andreas Werning, der stellvertretende Vorsitzende.

Gutscheine können ab Januar eingelöst werden

In Städten wie Marburg etwa wurde der Einzelhandel durch ein Stadtgeld kräftig angekurbelt. Die Stadtverordneten in Ahrensburg rechnen mit etwa drei Millionen Euro Mehreinnahmen durch das Stadtgeld. Denn Kunden würden immer ein bisschen mehr ausgeben als nur die Gutscheine - so die Annahme.

Voraussichtlich ab Mitte Januar sollen Kunden mit den Gutscheinen bezahlen können. Der Geldwert nicht eingelöster Gutscheine soll für soziale Zwecke gespendet werden.

