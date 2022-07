Christophorus-Skulptur am Hafen in Flensburg enthüllt Stand: 12.07.2022 11:13 Uhr Am Dienstagvormittag wurde an der Hafenkante in Flensburg die 3,5 Meter hohe Christophorus-Skulptur enthüllt. Die Bronze-Figur setzt dem Schutzpatron der Reisenden und Seefahrenden ein Denkmal.

Die neue türkisfarbene Bronze-Skulptur des Christophorus, die seit heute in Flensburg am Hafen prangt, wurde vom Prenzlauer Bildhauer Claus Lindner geschaffen. Die Idee stammt vom Flensburger Künstler Ruprecht Leiß, der damit dem Schutzpatron der Reisenden und Seefahrer ein Denkmal setzen möchte: "Von der ersten Idee bis zur Umsetzung und Aufstellung sind viereinhalb Jahre vergangen. Das hört sich viel an, aber für ein Projekt dieser Größenordnung ist das eine angemessene Zeit", so Leiß. "Wir freuen uns, dass wir das machen konnten und das wir jetzt endlich die Fertigstellung der Öffentlichkeit präsentieren können." Die beiden Kunstschaffenden sammelten für ihr Projekt insgesamt 110.000 Euro an Spendengeldern.

AUDIO: Umfrage zur neuen Christophorus-Skulptur in Flensburg (1 Min) Umfrage zur neuen Christophorus-Skulptur in Flensburg (1 Min)

Der Flensburger Christophorus trägt statt Jesus ein Schiff auf den Schultern

Auf historischen Darstellungen hat Christophorus häufig die Gestalt eines Riesen, der sich auf einen Stab oder Baumstamm stützt und Christus als Kleinkind auf der Schulter über einen Fluss trägt. Auch die Skulptur, die nun die Seefahrenden des Flensburger Hafens schützen soll, zeigt einen großen Mann. Anders allerdings als in bekannten Darstellungen trägt dieser keinen roten Umhang, sondern ist nackt. Auch ist es nicht das Jesuskind, was er auf seinen Schultern hält, sondern ein Schiff. Auf den stützenden Stab hat der Künstler verzichtet.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.07.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildhauerei Denkmal