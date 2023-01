CDU im Kreis Plön fordert Rücktritt von Vorsitzenden Stand: 12.01.2023 19:34 Uhr Der CDU-Kreisvorsitzende Werner Kalinka und der Vorsitzende der CDU-Kreisfraktion Thomas Hansen sollen zurücktreten. Dafür haben sich mehr als 150 Mitglieder der CDU im Kreis Plön in einem offenen Brief ausgesprochen.

In der CDU im Kreis Plön rumort es ganz gewaltig. In einem offenen Brief verlangen mehr als 150 Mitglieder der Partei, dass der Kreisvorsitzende Werner Kalinka und der Vorsitzende der Kreistagsfraktion Thomas Hansen den Weg für einen Neuanfang freimachen. Der Brief liegt NDR Schleswig-Holstein vor.

In dem offenen Brief wird unter anderem die für die Christdemokraten gescheiterte Landratswahl im vergangenen Dezember als Grund für den großen Unmut im Kreis angegeben. Die Unterzeichnenden schreiben dazu: "Kreistagsabgeordnete unter Druck zu setzen, gehört für uns nicht zum Umgang, wie wir ihn für unsere Partei wünschen." Sie verlangen, dass Kalinka und Hansen den Weg für eine moderne, den Menschen zugewandte und engagierte CDU im Kreis Plön freimachen.

Landratswahl im Dezember soll aufgearbeitet werden

Die Landratswahl im Dezember 2022 sei keine gute Werbung für die Partei gewesen, heißt es in dem Brief. Bei der Aufstellung des CDU-Kandidaten soll die Spitze der CDU im Kreis Plön an einem Kandidaten festgehalten haben, der für viele Kreistagsabgeordnete der Partei nicht wählbar war. Letztendlich gewann der parteilose Kandidat Björn Demmin die Wahl. Deshalb fordern die Unterzeichner eine umfassende Analyse der Wahl auf dem nächsten Kreisparteitag. In dem Brief distanzieren sich die Mitglieder zudem von den Stellungnahmen des unterlegenen Bewerbers Stefan Leyk (CDU) nach der Wahl. "Diese dürfen nicht so im Raum stehen bleiben."

Für Gespräche mit Kalinka und Hansen stünden die Unterzeichner bereit, heißt es am Ende des Briefs. Kalinka wollte sich auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht dazu äußern.

