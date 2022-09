Bürgerhaus in Kaltenkirchen brennt - Bürgermeister entsetzt Stand: 09.09.2022 07:40 Uhr In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) brennt aktuell das Bürgerhaus. Viele Einsatzkräfte sind vor Ort und versuchen, das reetgedeckte Gebäude zu retten.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle war das Feuer gegen 3.15 Uhr gemeldet worden. Die Anwohner konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bisher niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Weil es zunächst stark qualmte, sollten Anwohner in dem Bereich Friedenstraße Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Der Bürgermeister von Kaltenkirchen, Hanno Krause (CDU), stand am Morgen am Brandort und zeigte sich traurig und entsetzt. "Das Bürgerhaus ist ein lieb gewonnenes Objekt für die Bevölkerung. Es ist ein historisches Gebäude und es blutet mir das Herz zu sehen, dass es hier gerade so einen Schaden nimmt."

Viele Wehren im Einsatz

Zurzeit sind laut Feuerwehr 200 Einsatzkräfte vor Ort. Freiwillige Feuerwehren aus Henstedt-Ulzburg, Kisdorf und Oersdorf unterstützen die Kaltenkirchener. Auch das Technische Hilfswerk ist ausgerückt. Ein Feuerwehrsprecher sagte NDR Schleswig-Holstein, dass das Reetdach gerade durchbrenne. Das Bürgerhaus in Kaltenkirchen ist ein beliebter Veranstaltungsort. Hier fanden bisher regelmäßig Hochzeiten, Feiern oder Tagungen statt. Auch Vereine und Verbände nutzen das Haus.

1999 gab es bereits ein Feuer im Bürgerhaus. Hanno Krause sagte zum jetzigen Brand: "Es sieht nicht gut aus, wie das Feuer entstanden ist. Wir vermuten mal, dass es nicht von alleine entstand."

