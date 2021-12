Bürger entscheiden über Photovoltaikanlage in Pronstorf Stand: 05.12.2021 15:05 Uhr In Pronstorf soll eine Photovoltaikanlage von gigantischem Ausmaß entstehen. Eigentlich gab es vom Gemeinderat schon grünes Licht, nun entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über den Bau.

Es wäre eines der größten Solarprojekte in Schleswig-Holstein: Die Photovoltaikanlage in Pronstorf (Kreis Segeberg) würde eine Fläche von rund 90 Hektar beanspruchen - das entspricht mehr als 120 Fußballfeldern. Das ist der Plan von Hans-Caspar Graf zu Rantzau, der den Solarpark auf einem Teil seiner landwirtschaftlichen Flächen plant. Das Projekt steht nun auf der Kippe und hängt vom Ergebnis eines Bürgerentscheides ab: 1.400 Pronstorferinnen und Pronstorfer ab 16 Jahre können heute entscheiden, ob das Vorhaben in ihrer Gemeinde umgesetzt wird oder nicht.

Unterschriften gesammelt, damit Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen können

Der Pronstorfer Gemeinderat hatte dem Großprojekt vor etwa einem Jahr fast einstimmig zugestimmt. Kritikerinnen und Kritiker erwirkten aber mit einer Unterschriftenaktion, an der sich mehr als 300 Menschen beteiligten, im September den Bürgerentscheid. Aus ihrer Sicht gehören Photovoltaikanlagen nicht auf landwirtschaftliche Felder, sondern vor allem auf Dächer von Gebäuden. Eine Anlage von solchem Umfang könne nicht ohne die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger gebaut werden.

Wenige Kilometer entfernt, in Geschendorf, hatte ein Bürgerentscheid Ende September ein ähnliches, aber viel kleineres Projekt an der A20 mit 61 Prozent der Stimmen zu Fall gebracht.

Argumente dafür: Beitrag zur Energiewende und Aufbesserung der Gemeindekasse

Die Befürworter sagen, die Anlage wäre Pronstorfs Beitrag zur Energiewende. Bis zu 20.000 Haushalte könnten mit dem erzeugten Strom versorgt werden, sagt zum Beispiel der Eigentümer des zu bereitstellenden Grundstücks, Hans-Caspar Graf zu Rantzau. Außerdem würde das Projekt eine Menge Geld einbringen. Unter anderem soll die Gemeinde nach eigenen Angaben an jeder produzierten Kilowattstunde mitverdienen. Bis zu 200.000 Euro im Jahr könnten demnach drin sein.

