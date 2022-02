Bodenkundler: Wir müssen den Bodenschutz ändern Stand: 10.02.2022 21:55 Uhr Der verregnete Februar hat in ganz Schleswig-Holstein für riesige Pfützen gesorgt. Auch auf den Feldern kann das Wasser nicht abfließen. Eigentlich gut, könnte man meinen, wo die Landwirte doch oft über zu trockene Böden klagen. Das Problem liegt aber viel tiefer.

Rainer Horn ist Professor am Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde an der Universität Kiel. Er weiß, dass nicht der viele Regen das Hauptproblem ist. Der Knackpunkt sei, dass der Boden so stark verdichtet wurde, dass das Wasser nicht abfließen kann. Mit Blick auf die aktuell teils stark überfluteten Ackerflächen in Schleswig-Holstein hätte er eine Lösung parat. Das Problem: Den Boden zu regenerieren geht nicht von heute auf morgen, sondern dauert mehrere Jahrzehnte, wie er im Interview erzählt.

Herr Professor Horn, wie ist es denn um die Böden in Schleswig-Holstein aktuell bestellt?

Wenn wir uns die Entwicklung der letzten zwei bis drei Jahrzehnte anschauen, dann muss man eindeutig feststellen, dass als Folge der immer stärker und immer schwerer werdenden Landmaschinen, die Bodenverdichtung insgesamt zugenommen hat. Und zwar nicht nur im Oberboden, dort könnte man die Erde auch wieder hochpflügen, sondern vor allem in der Tiefe - und das ist irreversibel. Der Unterboden wird zunehmend dichter - und damit ist sie Durchwurzelbarkeit und die Abfuhr des Wassers nicht mehr gewährleistet.

Das heißt, die Landwirte sollten weniger schwere Gerätschaften einsetzen?

Das Ganze ist kein neues Phänomen. Das ist seit Langem bekannt - auch durch unsere Arbeiten am Institut über die letzten 40 Jahre. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass man auf dem eigenen Acker die maximale mechanische Belastbarkeit - das heißt also die Belastung des Bodens durch Landmaschinen, zu gegebenen Zeiten prognostizieren kann. Es geht nicht darum, dass immer die größte Maschine genommen wird.

Sondern es geht darum, dass der Boden - das ist unsere Ressource für die Zukunft - dass wir diesen Boden in seinen Eigenschaften heute erhalten für die Zukunft. Wir werden nichts zurückholen können, was wir in der Vergangenheit schon kaputtgemacht und zusammengedrückt haben. Wir können nur noch erreichen, dass wir den Boden nicht noch mehr komprimieren und damit verschlechtern.

Wir können den Zustand des Bodens also nicht mehr verbessern?

Um es zu verdeutlichen: Normalerweise gibt es im Boden Poren, die senkrecht laufen. Wir haben jetzt aber, durch zu starke mechanische Belastung, immer mehr eine sogenannte Plattenstruktur, das heißt, eine horizontale Ausrichtung der Poren. Dadurch können Wurzeln nicht mehr reinkommen und Niederschlagswasser kann nicht mehr frei nach unten versickern. Das können wir jetzt überall sehen, wo das Wasser auf den Flächen steht. Da ist der Boden oberflächlich gesättigt und das Wasser wird nicht nach unten, sondern zur Seite abgeleitet. Das nennt man Boden-Erosion und das nennt man gleichzeitig Hochwasser.

Gibt es da keine gesetzlichen Vorgaben?

Wir müssten eigentlich jetzt nur endlich über ein vernünftiges Bundesboden- und europäisches Bodenschutzgesetz dazu übergehen, die Bodenverdichtung quantitativ oder quantifizierbar auch in die Vorsorge mit einzubringen. Das ist noch nicht vorhanden. Das heißt, dass wir für verschiedene Böden auch unterschiedliche maximale Belastbarkeiten definieren können, um den Lufthaushalt, den Wasserhaushalt und damit die Durchwurzelbarkeit und die mikrobielle Aktivität hochzuhalten.

Wie kann man das schaffen?

Jeder spricht heute von CO2-Absorption in Böden, um den Klimawandel zu unterbinden beziehungsweise zu reduzieren. Das alles erfordert, dass wir zugängliche Oberflächen im Boden über die Tiefe schaffen und nicht genau das Gegenteil, dass wir zusammendrücken. Wir haben momentan eine Doktorarbeit laufen. Das ist so die Auswertung der 45 Jahre Forschung, die wir am Institut in meiner Zeit betrieben haben, in der wir sehr schön nachweisen können, dass diese Verdichtungsmerkmale über die Jahrzehnte deutlich angestiegen sind.

Das heißt, Klimawandel und zu schwere Fahrzeuge sind das Problem?

Ja, das gehört genau zusammen zu diesem Themenkomplex. Wir müssen das Bodenmanagement ändern. Wir müssen erreichen, dass die Pflanzen und auch die Tiere selber den Boden sich wieder erschließen über größere Tiefe. In den nächsten 10, 20 Jahren brauchen wir mehr Nährstoffe. In 2050 haben wir neun Milliarden Menschen auf der Erde, und wir verlieren pro Tag weltweit 300 Quadratkilometer Fläche für die Landwirtschaft. Das heißt, wir müssen mehr produzieren, haben weniger Fläche, und wir haben auf der Fläche selber nicht mehr günstige Standorte.

Wie kann man da gegensteuern?

Die Konsequenz daraus ist, dass wir da einen Wechsel einbauen müssen. Das könnte reduzierte Bodenbearbeitung bedeuten oder biologische Anbausysteme. Wir müssten Pflanzen, wie die Luzerne, in den Boden einbringen. Die wurzeln sehr tief rein, nehmen damit unten sehr viel Wasser weg und lassen damit den Boden schrumpfen, sodass die Pflanzenwurzel leichter durch diese Risse nach unten kommt. All diese Maßnahmen kennen wir. Aber wir müssen sie anwenden - und zwar nicht nur einmal, sondern regelmäßig oder sogar über einen längeren Zeitraum. Sonst werden wir Regeneration in unseren Böden heute nicht mehr erreichen.

Was ist Ihre Schlussfolgerung daraus?

Es müssen vor allem standortangepasste und leichtere Fahrzeuge auf den Feldern unterwegs sein. Es kann nicht sein, dass wir die Masse der Maschinen ständig weiter erhöhen. Die Maschinen werden immer schwerer. Gleichzeitig könnte man mit kleineren Maschinen, auch ohne das Problem der Lohnkosten jetzt reinzubringen, mit kleineren selbstfahrenden Maschinen genau die gleiche Arbeitsleistung schaffen.

Es gibt seit vielen Jahrzehnten bereits selbstfahrende Landmaschinen. Das ist nichts Neues. Wir müssen uns darüber klar werden, dass wir mit einer angepassten Landnutzung und mit kleineren, effektiveren, selbstfahrenden Einheiten, genau die gleiche Arbeitseffektivität kriegen können wie mit einer großen Maschine, die aber deutlich mehr Schäden hervorruft.

Um letztendlich was zu erreichen?

Um letztendlich den Boden und die Bodenstruktur erstens nicht weiter zu schädigen. Zweitens die Möglichkeit, damit zu schaffen, dass sie über etwas kürzere Zeitspannen - ich spreche immer noch von Jahrzehnten - sich langsam aber sicher regenerieren kann. Denn wenn ich einen Boden nicht mehr stets zusätzlich belaste, bedeutet das gleichzeitig, dass ich auch durch Austrocknung durch Rissbildung, durch Frostgrade ein bisschen wieder den Boden hochheben kann. Und auch die Mikroorganismen, Regenwürmer beispielsweise, können ja enorm viel leisten, wenn wir genug davon haben. Nur momentan sind unter konventionell bewirtschafteten Flächen auch hier in Schleswig-Holstein auf den super Standorten im östlichen Hügelland vielleicht auf ein Quadratmeter noch zehn Regenwürmer zu finden.

Unter ökologischen Bedingungen, können sie aber durchaus zehn Mal so viele finden. Und die bedeuten, dass wir durchaus dann etliche Tonnen mehr Bodenmaterial von unten nach oben hochbringen können und damit Risse bilden. Wir müssen erreichen, dass wir senkrechte Poren nach unten kriegen. Wenn wir das schaffen, dann geht das Wasser rein. Die Wurzel geht rein und damit kommen wir auch wieder zu einem belebten Unterboden.

Das Interview führte Tobias Gellert, NDR Schleswig-Holstein.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.02.2022 | 19:30 Uhr