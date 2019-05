Stand: 08.05.2019 08:13 Uhr

Bei Rendsburg: 25 Verletzte nach Unfall an Bahnübergang

Ein Zug ist am frühen Morgen in Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen. Dabei sind laut Bundespolizei 25 Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich, fünf schwer. Die Bahnstrecke zwischen Rendsburg und Schleswig ist gesperrt - davon betroffen sind die Verbindungen Kiel-Husum und Flensburg-Neumünster-Hamburg. Teile der Oberleitung wurden abgerissen. Der Zug ist aus den Gleisen gesprungen.

Großaufgebot an Rettungskräften

An der Unfallstelle an einem Bahnübergang war zunächst ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz - 100 Helfer waren vor Ort. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in die Kliniken. Nach ersten Erkenntnissen war der Sattelschlepper, der eine Ramme geladen hatte, auf den Gleisen liegen geblieben.

Insbesondere der Regionalverkehr zwischen Hamburg und Flensburg ist von dem Vorfall betroffen. Die Züge aus Hamburg können nur noch bis Rendsburg fahren, wie eine Bahnsprecherin sagte. In die Gegenrichtung enden die Züge in Owschlag. Auch auf der Ost-West-Verbindung zwischen Husum und Kiel kommt es zu Beeinträchtigungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2019 | 06:30 Uhr