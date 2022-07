Bei 30 Grad: Zug mit 75 Fahrgästen muss evakuiert werden Stand: 19.07.2022 15:44 Uhr Zwischen Husby und Flensburg musste am Dienstag ein Regionalzug wegen eines Defekts anhalten. Weil der Zug bei 30 Grad keine Energieversorgung mehr hatte, mussten die Fahrgäste nach Eintreffen des Notfallmanagers und der Feuerwehr aussteigen.

Keine 10 Kilometer vor dem Ziel in Flensburg kam es laut Deutscher Bahn heute um 10.50 Uhr in einem Regionalzug zu einer Fahrzeugstörung. Auch die Elektronik fiel aus, und damit die Klimaanlage. In der Ortschaft Maasbüll blieb der Zug einfach stehen. Zur Belüftung wurden nach einer Weile die Türen geöffnet. Doch keiner der etwa 75 Fahrgäste durfte auf offener Strecke aussteigen. Dazu musste erst ein Notfallmanager eintreffen. Die Feuerwehr half dann bis 13 Uhr bei der Evakuierung des Zuges.

Mit Bussen wurden die Fahrgäste nach Flensburg gebracht. Die Strecke ist nach Angaben der Bahn seit 13.50 Uhr wieder frei. Der Zug werde nun untersucht um die genaue Ursache der Fahrzeugstörung zu ermitteln.

Verdacht auf Gleisbruch auf der Marschbahnstrecke

Verdacht auf einen Gleisbruch bestand zur selben Zeit auf der Marschbahn. Hier untersuchten Techniker die Stelle, während Personen- und Autozüge auf Sylt und in Niebüll in den Bahnhöfen blieben, oder auf freier Strecke stoppten. Der Verdacht bestätigte sich nicht, so dass die Strecke kurz vor 13 Uhr wieder freigegeben war.

