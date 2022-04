Digitaler Behördengang: Was in SH bis Ende 2022 noch getan werden muss Stand: 05.04.2022 19:06 Uhr Ob Terminbuchung beim Einwohnermeldeamt oder Anmeldung einer Demonstration - 17 Kommunen in Schleswig-Holstein haben an einem Pilotprojekt zur Digitalisierung der Behördengänge teilgenommen. Vor wenigen Tagen endete das Projekt.

Damit alle Behörden im Land ihre Leistungen online stellen können, müssen mehrere Projektpartner zusammenspielen. Der IT-Dienstleister Dataport kümmert sich darum, die Anwendungen zu bauen. Anschließend prüft der zentrale IT-Verbund des Landes (ITV.SH) das jeweilige Online-Tool. Es muss nämlich in ganz Deutschland in allen Behörden kompatibel sein. Wenn zum Beispiel ein Tourist aus Bayern in Dithmarschen im Urlaub angeln möchte, muss er über sein bayrisches Bürgerportal auf das Dithmarscher Bürgerportal zugreifen können, um den Fischereischein zu beantragen. Ist das Online-Tool vom ITV.SH überprüft, geht's weiter an die Behörde, wo dann Mitarbeitende die Anwendung ausprobieren und gegebenenfalls noch Verbesserungsvorschläge machen.

Innerhalb des Pilotprojektes haben alle Teilnehmenden das Vorgehen durchgespielt und Fehler behoben. Die Online-Plattformen für die Behörden stehen nun bereit, um gefüllt zu werden.

Seit vergangenem Donnerstag können zum Beispiel alle in Dithmarschen lebenden Menschen einen Termin mit der Bauaufsichtsbehörde über das Bürgerportal des Kreises buchen. Das funktioniert verhältnismäßig einfach. Auf der Homepage erst das Anliegen auswählen, das richtige Amt auswählen und zum Schluss noch persönliche Daten wie die Telefonnummer, Namen und eine kurze Beschreibung des Anliegens eintippen - und der Termin wird bestätigt. Die Antragstellung in der Kfz-Zulassungsbehörde ist schon schwieriger. Gleich zu Beginn findet eine Identifizierung über den Personalausweis statt. Allerdings funktioniert das nur, wenn die Bürgerin oder der Bürger die Online-Ausweisfunktion auch aktiviert hat. Bei wem das nicht der Fall ist, der kann auch keinen Antrag online in der Kfz-Zulassungsbehörde stellen. Das heißt: Die Online-Funktion des Personalausweises ist Grundvoraussetzung für zahlreiche Behördenleistungen.

An alternativen Identifizierungsverfahren arbeiten im Moment Privatunternehmen. So wäre zum Beispiel eine Idee, eine Identifizierung über eine Art Tan-Verfahren wie beim Online-Banking zu ermöglichen. In den kommenden Monaten rechnet der CIO des Landes, der sich um die Digitalisierung kümmert, noch nicht mit einem alternativen Angebot.

Online-Zugangs-Gesetz (OZG) schreibt digitale Behördengänge vor

Wenn Unternehmen oder auch Bürgerinnen und Bürger Leistungen von einem Amt in Anspruch nehmen wollen, müssen sie in der Regel direkt zum Amt fahren und vor Ort ihren Antrag stellen. Antragsprozesse können jedoch online schneller und einfacher ablaufen. Zudem können Bürgerinnen und Bürger ihre Anträge zu jeder Tageszeit stellen und sind an keine Öffnungszeiten gebunden. Damit Tempo in den digitalen Ausbau der Behörden gebracht wird, ist im August 2017 das Online-Zugangs-Gesetz in Kraft getreten. Es verpflichtet Bund und Länder, alle seine 370 Verwaltungsleistungen bis Ende des Jahres auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Anzahl hat sich seit 2017 jedoch verringert. Leistungen, die nur äußerst selten in Anspruch genommen werden, werden nicht digitalisiert. Genauso ausgenommen davon ist auch zum Beispiel das Beantragen eines Reisepasses. Hierfür benötigt die Behörde einen Fingerabdruck und weitere biometrische Daten. Zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger erfolgen solche Anträge ausschließlich vor Ort in der jeweiligen Behörde.

Bürgerportal als zentrale Plattform

Alle 1.110 Gemeinden in Schleswig-Holstein können das vom Land finanzierte Bürgerportal als Plattform nutzen, um ihre Dienste den Bürgerinnen und Bürgern online anzubieten. In dem Portal kann auch kostenlos ein Konto eingerichtet werden. Dort sind dann alle gestellten Anträge auf einem Blick sichtbar. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann auch über das Portal die Kommunikation zwischen Bürgerin/Bürger und Behörde möglich sein, wenn zum Beispiel Anhänge fehlen oder es noch offene Fragen zu einer Antragsstellung gibt.

Alle Online-Anwendungen werden auf Barrierefreiheit geprüft

Noch bevor der IT-Dienstleister Dataport die Anwendungen weiter zur Prüfung an den ITV.SH leitet, werden sie auf ihre Barrierefreiheit hin geprüft. So lassen sich zum Beispiel Menschen mit einer Sehschwäche Website-Inhalte über eine extra Software vorlesen. Dataport prüft direkt zu Beginn, inwiefern die Inhalte für Menschen mit Behinderung erreichbar sind. Innerhalb des Pilotprojektes haben Mitarbeitende in den Behörden die Online-Anwendungen auf ihre Funktionalität hin geprüft. Oberstes Ziel ist, dass alle Antragsstellungen möglichst selbsterklärend sein sollen. Der Kreis Dithmarschen hat bereits für einzelne Anwendungen für Seniorinnen und Senioren Erklärungen auf seine Website gestellt. In Zukunft könnten auch noch Erklärvideos hochgeladen werden, um auch die ältere Zielgruppe zu erreichen.

Schnelle Internetverbindung nicht nötig

Bis 2025 soll es zwar nach Angaben des Landes flächendeckend Glasfaseranschlüsse geben, doch davon ist man vor allem in ländlichen Regionen noch weit entfernt. Für das Nutzen der Online-Behördenleistungen ist allerdings keine äußerst schnelle Internetleitung nötig. Die Datensätze, die während einer Antragstellung im Hintergrund verarbeitet werden, sind gering. Das kann auch eine vergleichsweise langsame Leitung ohne Probleme leisten.

