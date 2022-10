Bad Schwartau: Frau stirbt in Imbiss, zwei Männer festgenommen Stand: 14.10.2022 16:03 Uhr In Bad Schwartau ist am Freitag eine Frau gestorben. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus - und hat ihren Ehemann und einen weiteren Mann festgenommen.

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen eine 37 Jahre alte Frau schwer verletzt in einem Imbiss in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) gefunden. Das hat die Staatsanwaltschaft bestätigt. Den Informationen nach hatte der 45-jährige Ehemann gegen 3.40 Uhr einen Notruf abgesetzt. Rettungskräfte versuchten, die Frau zu reanimieren, doch sie starb vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus, das womöglich in dem Imbiss passierte.

Ehemann und Imbiss-Mitarbeiter festgenommen

Ein Tatverdacht richte sich aufgrund der Gesamtumstände auch gegen den Ehemann der Getöteten, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Er wurde vorläufig festgenommen, ebenso wie ein 36 Jahre alter Mann, der laut Polizei ebenfalls am Tatort war und den Informationen nach ein Mitarbeiter des Imbisses ist. Er wurde am Freitag vernommen.

Der Ehemann hat bislang keine Angaben zu dem Geschehen gemacht. Ein Haftbefehl werde noch geprüft, sagte die Sprecherin. Der Leichnam der Frau wird demnach in der Rechtsmedizin obduziert. Ablauf und Hintergrund der Tat sind den Angaben zufolge noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2022 | 15:00 Uhr