Stand: 18.04.2019 11:23 Uhr

Autonomer Bus auf Sylt gestartet

Ein kleines Stück Science-Fiction wird heute Realität: Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ist der erste selbstfahrende Bus im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holsterin in den Liniendienst gegangen - und zwar bei der Sylter Verkehrsgesellschaft. Vorausgegangen sind intensive Messungen und Probefahrten auf der Strecke.

Jungfernfahrt: Autonomer Bus auf Sylt











Kostenlose Fahrt für zehn Passagiere

Erster autonomer Linienbus startet auf Sylt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.04.2019 10:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Auf Sylt hat der erste autonom fahrende Linienbus im öffentlichen Nahverkehr von Schleswig-Holstein den Betrieb aufgenommen. Er pendelt auf der Nordseeinsel halbstündlich im Ort Keitum.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In dem knallblauen Bus gibt es kein Lenkrad, aber es fährt immer ein so genannter Operator mit, der bei Bedarf mit einem Steuergerät eingreifen kann, das dem Controller einer Spielkonsole stark ähnelt. Sieben Haltestellen steuert das kleine französische Elektrobusmodell tagsüber im Halbstundentakt an. Zum Nachladen ist eine Mittagspause eingeplant. Bis zu zehn Passagiere können kostenlos mitfahren und die führerlose Fahrt mit bis zu 18 Stundenkilometern genießen.

Die Strecke durch Keitums kleine Dorfstraßen ist kurz, aber anspruchsvoll: Einzelne Parkbereiche mussten verlagert werden und der Bus musste die Strecke erstmal ganz genau bei den Probefahrten kennenlernen. Bei zahllosen Tests wurden so einige Terrabytes an Daten gesammelt. Die Uni Kiel begleitet das Projekt, für das auch noch eine weiterer autonomer Linienbus zwischen Lunden und Lehr in Dithmarschen starten soll. Im Juli könnten die Tests für die zweite Strecke beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2019 | 12:00 Uhr