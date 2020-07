Stand: 07.07.2020 07:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Anlage in Bosbüll soll grünen Wasserstoff produzieren

Die Gemeinde Bosbüll (Kreis Nordfriesland) geht in Sachen Energie künftig neue Wege. Heute wird in dem Ort eine neue Wasserstoffproduktionsanlage in Betrieb genommen. Die Projektpartner erwarten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) an der Westküste. Nach Angaben des Energieunternehmens GP Joule wird in der Anlage sogenannter grüner Wasserstoff produziert. Um den Energieträger zu erzeugen, also Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten, muss zunächst jede Menge Energie eingesetzt werden. Geschieht dies ausschließlich mit Strom aus Wind- oder Sonnenkraft, spricht man von "grünem" Wasserstoff.

Wasserstoffproduktionsanlage in Bosbüll geht an den Start NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.07.2020 06:00 Uhr Autor/in: Peter Vorbeck Zur Eröffnung der Wasserstoffproduktionsanlage in Bosbüll werden Bundesverkehrsminister Scheuer und Umweltminister Albrecht erwartet. Die Abwärme soll in ein Fernwärmenetz eingespeist werden.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bundesregierung legt Wasserstoffstrategie verspätet vor

Im Juni hatte die Bundesregierung mit einem guten halben Jahr Verspätung ihre Wasserstoffstrategie vorgelegt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will Deutschland zur Nummer eins bei den Wasserstofftechnologien machen. Der Einsatz des Energieträgers, der als unverzichtbar zum Erreichen der Klimaschutzziele gilt, soll neben der Industrie auch im Verkehr gefördert werden. Die Produktionsanlage in Bosbüll soll beispielsweise auch zwei Wasserstofftankstellen beliefern.

CO2-freier Wasserstoff ist noch nicht wirtschaftlich

Kritiker wie die Sprecherin für Energiewirtschaft der Grünen-Bundestagsfraktion, Ingrid Nestle, halten der Bundesregierung vor, "mit großem Tamtam auf Wasserstoff" zu setzen, "ohne zu erklären, wo der erneuerbare Strom herkommen soll, den man braucht, damit Wasserstoff klimafreundlich wird". CO2-freier Wasserstoff ist derzeit noch nicht wirtschaftlich.

Weitere Informationen Lob und Kritik für Wasserstoffstrategie Die nationale Wasserstoffstrategie bietet viele Chancen für Schleswig-Holstein, aber es ist noch viel zu tun. Vor allem die EEG-Umlage ist in der Diskussion. mehr

Wenn in diesen Tagen Windstrom genutzt wird, um Wasserstoff durch Elektrolyse zu erzeugen, müssen die Produzenten den Strom oft regulär einkaufen und EEG-Umlage dafür zahlen. So wird der umweltfreundlich erzeugte Wasserstoff teurer als der mit konventionellen Stromarten produzierte. Kritiker fordern den Entfall der EEG-Umlage.

Abwärme wird in regionales Fernwärmenetz eingespeist

Für die Anlage in Bosbüll investierten die Projektpartner nach eigenen Angaben in weitere Wärmetechnik, die ebenfalls ausschließlich mit Strom von Windenergie- und Photovoltaikanlagen betrieben wird, deren EEG-Förderung ausläuft. Auch die Abwärme, die bei der Herstellung des Wasserstoffs entsteht, soll nicht verloren gehen. Sie wird in ein regionales Fernwärmenetz gespeist. Ab Ende des Jahres werden 25 Wohnhäuser und ein großer Schweinestall beliefert. Später sollen noch weitere Häuser angeschlossen werden.

Weitere Informationen Landtag will Wasserstoff-Technik fördern und aufbauen Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft - auch in Schleswig-Holstein. Der Landtag hat sich mit großer Mehrheit für den Aufbau einer Wasserstoffindustrie im Land ausgesprochen. mehr Nordländer wollen Wasserstoff-Technologie vorantreiben Die norddeutschen Länder wollen eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Dafür stellten sie in Lübeck ihre Strategie vor. Wasserstoff wird für Brennstoffenzellen-Autos benötigt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2020 | 06:00 Uhr