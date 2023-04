Ahrtal-Katastrophe und Ukraine-Krieg: Dankesfest für Helfer Stand: 21.04.2023 16:24 Uhr Etwa 1.400 Helferinnen und Helfer wurden 2021 zum Fluthilfe-Einsatz ins Ahrtal geschickt - organisiert in Neumünster. Für sie und für Aktive in der Flüchtlingshilfe gibt es heute ein Dankesfest.

Sie waren im Juli 2021 zum Fluthilfe-Einsatz im Ahrtal und haben im Frühjahr vergangenen Jahres beim Aufbau der Notunterkünfte für die Geflüchteten aus der Ukraine geholfen: Hunderte Männer und Frauen aus Neumünster. Zwei Mal wurden jeweils 700 Helfern und 425 Fahrzeuge in das Flutgebiet geschickt - organisiert wurde das direkt in Neumünster.

In der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Brachenfeld und in der Schnoor-Arena wurden dank vieler Freiwilliger Notunterkünfte für Menschen aus der Ukraine gebaut und Sachspenden per Hilfskonvoi verschickt.

Medaille und Fest als Dankeschön

Zeit, Danke zu sagen - finden Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (CDU). Heute Abend wird an zahlreiche Helfer und Helferinnen der Flut-Katastrophe die "Fluthilfe-Medaille 2021 des Landes Rheinland-Pfalz" überreicht. Für die Aktiven, die beim Bau der Notunterkünfte für Geflüchtete in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Brachenfeld und im Mai 2022 in der Schnoor-Arena geholfen haben, gibt es zwar keine Medaille - dafür aber ein gemeinsames Fest mit allen Helfern zusammen.

