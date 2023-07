AKN Bahnhof Bönningstedt früher als geplant wieder geöffnet Stand: 21.07.2023 05:00 Uhr Wer zwischen Hamburg-Eidelstedt und Ellerau mit der Bahn fahren wollte, musste seit Januar auf Ersatzverkehr ausweichen. Weil ein Bahnhof früher fertig wurde, verkürzt sich die Strecke des Ersatzverkehrs deutlich.

Die Bahnsteige am Bahnhof in Bönningstedt sind erhöht und verlängert worden. Die Arbeiten konnten früher als geplant abgeschlossen werden, teilte das Unternehmen mit. Der Bahnhof kann daher bereits wieder früher von Zügen angefahren werden.

So ändert sich der Ersatzfahrplan

Dadurch ergeben sich ab dem 22. Juli folgende Änderungen im Bus-Ersatzverkehr:

Für Züge der Linie A1 in Richtung Kaltenkirchen/Neumünster



Die Züge fahren von der AKN Haltestelle Eidelstedt bis Bönningstedt

In Bönningstedt erfolgt ein Umstieg auf den Bus-Ersatzverkehr

Der Bus-Ersatzverkehr verkehrt von Bönningstedt bis Ellerau.

Ab dem AKN Bahnhof Ellerau fahren die Züge weiter Richtung Kaltenkirchen/Neumünster.

Für Züge in die Gegenrichtung nach Eidelstedt entsprechend umgekehrt



Die Züge der AKN Linie A1 fahren von den AKN Haltestellen Kaltenkirchen/Neumünster bis Ellerau.

In Ellerau erfolgt der Umstieg in den Bus-Ersatzverkehr

Der Bus-Ersatzverkehr verkehrt von Ellerau bis Bönningstedt.

Ab AKN Bahnhof Bönningstedt fahren die Züge bis zur AKN Endhaltestelle Eidelstedt

Gründe für den Ausbau

Grund für den Bus-Ersatzverkehr ist die Elektrifizierung der Bahnstrecke für die Linie S21. Der betreffende Streckenabschnitt wurde dafür am 16. Januar für die veranschlagten sieben Monate Bauzeit gesperrt. Reisende, Schüler sowie Pendlerinnen und Pendler konnten daher den Streckenabschnitt der Linie A1 zwischen der Hamburger Haltestelle Burgwedel und Ellerau im Kreis Segeberg nicht nutzen.

Verkehrsminister Madsen: Besseres Angebot für Pendler

Durch die Elektrifizerung wird die Strecke vom Hamburger Hauptbahnhof bis nach Kaltenkirchen durchgebunden, so der Fachausdruck. Der bisherige Umstieg in Eidelstedt entfällt nach dem Umbau. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) begrüßte bereits im Januar die Entscheidung der Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein zum Ausbau der Strecke. Pendlerinnen und Pendlern könne so laut Madsen ein besseres Angebot gemacht werden.

VIDEO: AKN: Was bringt der Umbau der S21? (1 Min)

Verzögerungen durch Schienenersatzverkehr sind weiterhin möglich

Die restlichen Sperrungen auf der Strecke bestehen voraussichtlich noch bis zum 19. August 2023. Die bisherigen Verzögerungen sorgten in der Vergangenheit für Unmut, auch weil zum Beispiel am ersten Tag des Ersatzverkehres viele Busse so voll waren, dass einige gar nicht mitfahren konnten. Besonders für für den Schülertransport ist die AKN in Ellerau wichtig, da normalerweise viele mit der A1 nach Quickborn fahren konnten.

Am 20. August beginnt die zweite Bauphase

Wenn die jetzigen Baumaßnahmen abgeschlossen sind wird der nächste Streckenabschnitt gesperrt. Ab dem 20.08 verkehren dann die Züge zwischen den Haltestellen Ulzburg Süd und Burgwedel. Die Strecke zwischen Burgwedel und Eidelstedt wird dann von einem Bus-Ersatzverkehr bedient. Weitere Informationen bietet die AKN auf ihrer Internetseite.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 16.01.2023 | 19:30 Uhr