A21: Vollsperrung zwischen Schwissel und Leezen wegen Frostschäden Stand: 20.12.2022 15:09 Uhr Die Autobahn 21 muss zwischen Schwissel und Leezen saniert werden - und wird voll gesperrt. Das Ganze dauert bis zum 22. Dezember.

Aufgrund von Frostschäden wird die A21 zwischen den Anschlussstellen Schwissel und Leezen (beide Kreis Segeberg) in Richtung Süden ab Dienstag voll gesperrt. Dies teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Der Autobahnabschnitt müsse großflächig saniert werden. Dafür sei aus Sicherheitsgründen eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Bad Oldesloe notwendig. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 22.12.22 bestehen. Der Verkehr wird ab der AS Schwissel über eine ausgeschilderte Umleitung zur AS Leezen geleitet.

Planungen begannen in 1970er-Jahren

Stück für Stück wird die B404 zur A21 ausgebaut. Das soll zwischen Kiel und Lübeck für eine schnellere Verbindung sorgen und rund 17.000 Pendlern das Leben erleichtern. Die Planungen sind langwierig und begannen schon in den 1970er-Jahren. Ziel ist es, die Fahrzeit zwischen den Wirtschaftsräumen Kiel, Bad Segeberg und Bad Oldesloe zu verkürzen.

