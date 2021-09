Kommunalwahl 2021: Niedersachsen hat abgestimmt Stand: 12.09.2021 18:01 Uhr Heute ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Bis 18 Uhr konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgeben. Wer sind die Gewinner der Wahlen, wer die Verlierer? Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie hier.

Mit ersten Ergebnissen aus den Regionen wird gegen 19 Uhr gerechnet. Die Wahlbeteiligung lag um 16.30 Uhr bei 44,0 Prozent. Wie die Landeswahlleitung in Hannover weiter mitteilte, waren es vor fünf Jahren zum gleichen Zeitpunkt 44,3 Prozent gewesen. In diese Zahl fließen aber nur die vor Ort abgegeben Stimmen ein. Wegen der Corona-Pandemie haben nach Angaben mehrerer Kommunen diesmal überdurchschnittlich viele Menschen per Brief gewählt. Eine Stichprobe der Landeswahlleitung ergab, dass rund 23,2 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt haben. Eine Vergleichszahl zu den vergangenen Kommunalwahlen liegt nicht vor.

6,5 Millionen Niedersachsen wahlberechtigt

Zur Abstimmung stehen die Kreistage, die hannoversche Regionsversammlung, die Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte sowie Stadtbezirksräte und die Ortsräte. Gleichzeitig werden viele Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamte, also Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister gewählt. Abstimmen durften rund 6,5 Millionen Menschen in Niedersachsen, darunter 375.000 Erstwählende im Alter von 16 bis 21 Jahren. Aus anderen EU-Ländern waren 317.000 Menschen berechtigt, ihr Kreuz zu machen.

Lokale Themen im Mittelpunkt

Bei der Kommunalwahl geht es nicht um das große Ganze, wie bei der Bundestags- oder Landtagswahl. Sondern es geht um die Probleme, die ganz dicht am Alltag der Menschen sind. Wird eine Umgehungsstraße gebaut? Wer übernimmt die Kosten für die Schwimmbadsanierung?

