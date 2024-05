Verfolgung auf der A7: Mann flieht unter Drogen vor der Polizei Stand: 02.05.2024 15:58 Uhr Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 31-Jähriger aus Osterode am Harz am Donnerstag auf der A7 einen Unfall verursacht. Bei Hildesheim wurde er gestoppt. Der Mann stand wahrscheinlich unter Drogen.

Aufgefallen war der Mann am Vormittag, weil er nach Zeugenaussagen in Hannover zwischen den Stadtteilen Misburg und Anderten mit seinem Fahrzeug Schlangenlinien gefahren war. Haltesignale einer Polizeistreife habe der 31-Jährige ignoriert, sagte ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen. Stattdessen habe der Fahrer mit seinem Auto über die B65 und die A7 die Flucht Richtung Süden angetreten. Auf Höhe der Autobahnabfahrt Hildesheim-Drispenstedt verursachte er in einer Baustelle einen Unfall. Kurz darauf verlor der Fluchtwagen einen Vorderreifen, der auf die Gegenfahrbahn Richtung Hannover schleuderte und dort für einen weiteren Unfall sorgte. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

A7 war über vier Stunden gesperrt

Auf Höhe der Raststätte Hildesheimer Börde konnte die Polizei den 31-Jährigen schließlich stoppen und in Gewahrsam nehmen. Nach ersten Erkenntnissen habe er unter Drogen- und möglicherweise auch Alkoholeinfluss gestanden, so die Polizei. Einen Führerschein besitze der Mann nicht. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Wegen Aufräumarbeiten musste die A7 in beiden Richtungen gesperrt werden. Während die Sperrung Richtung Norden nach Polizeiangaben nach kurzer Zeit aufgehoben werden konnte, blieb die Autobahn Richtung Kassel mehr als vier Stunden lang gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

