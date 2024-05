Stand: 02.05.2024 13:44 Uhr Thuine: 18-Jähriger nach Motorradunfall in Lebensgefahr

Im emsländischen Thuine ist am Mittwoch ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Er war am Mittag mit seinem Motorrad unterwegs und bemerkte zu spät, dass er auf einen Kreisverkehr zu fuhr. Als er stark abbremste fiel der 18-Jährige von seinem Motorrad und stieß dabei mit einem Straßenschild zusammen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Meppen (Landkreis Emsland) geflogen.

