Stand: 02.05.2024 13:56 Uhr 67-Jähriger in Leese getötet: Tatverdächtiger festgenommen

Nach einem Tötungsdelikt in Leese (Landkreis Nienburg) hat die Polizei einen 35-Jährigen festgenommen. Der Mann wird laut Ermittler verdächtigt, einen 67-Jährigen am Montag in einem Einfamilienhaus getötet zu haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde der 35-Jährige bereits am Montag nach der Tat festgenommen. Er und das Opfer sollen demnach im selben Haus gewohnt haben. Laut der Tageszeitung "Die Harke" soll es sich bei dem Opfer um den Schwiegervater des mutmaßlichen Täters handeln. Die zuständige Staatsanwaltschaft Verden gab jedoch bisher keine Auskunft über das Verhältnis der beiden.

