Die Kommunalwahl in Osnabrück und im Emsland: Stichwahlen Stand: 22.09.2021 14:36 Uhr Am Sonntag sind die Niedersachsen wieder aufgerufen, Ihre Stimmen abzugeben - nicht nur für die Bundestagswahl. Denn nach den Kommunalwahlen am 12. September stehen noch zahlreiche Stichwahlen an.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Osnabrück hat Katharina Pötter von der CDU in der ersten Runde die meisten Stimmen erhalten. Die Juristin erreichte 35,75 Prozent. Danach folgten Annette Niermann von den Grünen mit 26,64 Prozent und Frank Henning von der SPD mit 24,09 Prozent der Stimmen. Da keiner der insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen bekam, wird es am Sonntag eine Stichwahl zwischen Pötter und Niermann geben. Pötter ist seit 2019 Stadträtin, Niermann seit dem Jahr 2014 Bürgermeisterin von Bad Iburg. Bei der OB-Wahl waren 131.323 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent. Der bisherige Oberbürgermeister von Osnabrück, Wolfgang Griesert (CDU), trat aus Altersgründen nicht mehr an.

