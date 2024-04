Geldwäsche in Millionenhöhe? Polizei nimmt Mann aus Bramsche fest Stand: 25.04.2024 11:22 Uhr Die Polizei hat einen 64-Jährigen aus Bramsche wegen des Verdachts der Geldwäsche in Millionenhöhe, Beihilfe zum Drogenschmuggel und Steuerhinterziehung festgenommen. Weitere Durchsuchungen laufen.

Der Haftbefehl gegen den Mann sei am frühen Donnerstagmorgen vollstreckt worden, teilte die Polizei Osnabrück mit. Vorausgegangen seien jahrelange Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück. Seit dem Morgen werden zudem zwölf Objekte in Osnabrück, Bramsche, Bad Essen, Ostercappeln und Luxemburg durchsucht.

Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Drogenschmuggel

Der 64 Jahre alte Geschäftsführer aus Bramsche stehe im Verdacht, Geldwäsche in Millionenhöhe betrieben zu haben, hieß es. Zudem wird er laut Polizei verdächtigt, Beihilfe zum Schmuggel von etwa drei Tonnen Cannabis geleistet und gewerbsmäßige Steuerhinterziehung durch den Einfuhrschmuggel von Fahrzeugen begangen zu haben.

Beamte aus Niedersachsen, Luxemburg und von Europol beteiligt

An den Durchsuchungen sind neben der Osnabrücker Ermittlungsgruppe auch weitere Kräfte des Zollfahndungsamts Hannover im Einsatz. Zudem sind den Angaben zufolge benachbarte regionale Polizeidienststellen, die Bereitschaftspolizei Niedersachsen, Diensthundstaffeln und die Polizei Luxemburg an dem Einsatz beteiligt. Außerdem habe Europol den gemeinschaftlichen Einsatz im Vorfeld unterstützt, hieß es. Die Durchsuchungen dauern noch an. Mit ersten Ergebnissen wird am Mittag gerechnet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min