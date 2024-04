Stand: 25.04.2024 09:05 Uhr Osnabrück: Stadt will Dächer an Solarfirmen verpachten

Die Stadt Osnabrück will ihren ökologischen Fußabdruck verbessern und Dächer von öffentlichen Gebäuden an Solarfirmen verpachten. Die Verpachtung von Flächen auf Schulen, Kindergärten oder Verwaltungsgebäuden bringen zusätzliche Einnahmen, heißt es in einer Mitteilung. Den erzeugten Strom will die Stadt den Solarfirmen abkaufen und für ihre Gebäude nutzen. Dies sei günstiger, als die Flächen selbst mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Das sei nicht nur teurer, sondern auch sehr personalintensiv. Der Stadt Osnabrück gehören nach eigenen Angaben insgesamt 21.000 Quadratmeter Dachflächen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.04.2024 | 06:30 Uhr