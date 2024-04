Stand: 25.04.2024 22:14 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Kellerbrand in Vechta hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der dortigen Feuerwehren ausgelöst. Wie die Polizei Vechta am Abend bestätigte, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 19 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gerufen. Wegen der starken Rauchentwicklung sei nicht auszuschließen gewesen, dass sich mehrere Bewohner noch im betroffenen Haus sowie in den beiden benachbarten Häusern befinden könnten, so die Polizei. Die Feuerwehren rückten deshalb mit insgesamt 37 Fahrzeugen und mehr als 120 Einsatzkräften aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohner ihre Wohnungen bereits verlassen hatten. Nach Auskunft der Polizei wurde bei dem Brand ein Mensch leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Feuers war am Abend noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min