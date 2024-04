Stand: 25.04.2024 14:36 Uhr Überholmanöver scheitert: Vier Verletzte bei Unfall in Lingen

Bei einem Auffahrunfall in Lingen sind am Donnerstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte ein bislang unbekannter Fahrer in einem weißen Auto eine Kolonne mit vier Fahrzeugen überholen. Während des Überholvorgangs habe der vorderste Fahrer nach links geblinkt, so die Polizei. Daraufhin habe der Fahrer des weißen Wagens stark abgebremst und sei eingeschert. In der Folge kam es in der Wagenkolonne zu mehreren Auffahrunfällen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Ein fast vier Monate altes Baby wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des weißen Autos fuhr weiter. Die Polizei sucht nach ihm und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.04.2024 | 13:30 Uhr