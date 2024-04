Stand: 25.04.2024 18:41 Uhr Mann findet beim Müllsammeln menschlichen Schädel

Ein Mann hat in Hannover im Stadtteil Mühlenberg einen menschlichen Schädel gefunden. Die Polizei muss nun klären, ob der Fund im Zusammenhang mit einem Vermisstenfall steht. Bislang gebe es keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen, heißt es von der Polizei Hannover. Der menschliche Schädel wurde den Angaben zufolge vor zehn Tagen gefunden. Ein Arbeiter hatte ihn laut Polizei beim Müllsammeln in einer Hecke entdeckt. Die Spurensicherung und die Kriminalpolizei haben am Donnerstag noch weitere Knochen an derselben Stelle gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Informationen Knochen im Wald: Vermisster nach drei Jahren tot aufgefunden Spaziergänger hatten die Knochen Anfang März im Burgdorfer Holz entdeckt. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nicht. (11.03.2024) mehr

