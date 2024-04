Stand: 25.04.2024 11:44 Uhr Storchenpaar in Leiferde hat zwei Küken

Das Storchenpaar "Fridolin" und "Mai" in Leiferde im Landkreis Gifhorn hat Nachwuchs. Zwei kleine Küken seien im Nest zu sehen, teilte der Naturschutzbund (NABU) Niedersachsen am Donnerstag mit. "Da sich die Temperaturen noch im einstelligen Bereich befinden und es immer wieder Regenschauer gibt, bemühen sich die Elterntiere, die kleinen Störche warm zu halten", sagte Bärbel Rogoschik vom NABU-Artenschutzzentrum Leiferde. Wetterlage und Nahrungsangebot entschieden häufig in den ersten zwei Wochen über die Überlebenschancen der Jungstörche. Auch im zweiten Nest im Artenschutzzentrum rechnen Rogoschik und ihr Team täglich mit Nachwuchs. Im dritten Nest habe es nach einer Storchenattacke ein neues Weibchen gegeben, so die Leiterin des Artenschutzzentrums. Ob und wann es dort Nachwuchs geben werde, bleibe abzuwarten.

Weitere Informationen Weißstorch "Fridolin" wieder mit Storchendame "Mai" vereint "Fridolin" ist laut Naturschutzbund (NABU) seit Montag zurück in Leiferde. Seine Partnerin folgte einen Tag später. (13.02.2024) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere