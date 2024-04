Stand: 25.04.2024 08:55 Uhr "Bürger von Betzendorf" setzen sich für Bahnhaltepunkte ein

Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Bahnstrecke Soltau-Lüneburg haben sich als "Bürger von Betzendorf" zusammengeschlossen und kämpfen dafür, dass Züge auch in ihrer Nähe halten. Die Bahnstrecke soll reaktiviert werden. Über die Zahl der Haltestellen gibt es verschiedene Pläne. Nach einem Szenario soll im Bereich Betzendorf (Landkreis Lüneburg) keine Haltestelle in Drögennindorf eingerichtet werden und auch der Stopp in Soderstorf steht infrage - zum Ärger der Menschen in den Orten drumherum. In den kommenden Wochen wollen die "Bürger von Betzendorf" mit verschiedenen Aktionen auf ihre Forderung nach eigenen Haltestellen aufmerksam machen. Auf NDR-Anfrage sagte das zuständige Nahverkehrsunternehmen Sinon, die Haltepunkte stünden noch nicht endgültig fest. Mit Mobilfunkdaten wolle man nochmal genauer den Bedarf ermitteln.

