Kollision mit Lkw: Autofahrerin wird eingeklemmt und stirbt

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 71, zwischen den Ortschaften Kirchwistedt und Volkmarst (Landkreis Cuxhaven), ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Polizei war eine 58-jährige Frau aus Beverstedt mit ihrem Auto aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sie frontal mit einem Lkw. Die Autofahrerin wurde den Angaben zufolge bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Die Feuerwehr hat sie laut Polizei aus ihrem Fahrzeug geborgen. Der Fahrer des Lkw sei mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Wie Polizei mitteilte, war die Strecke für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen in beiden Richtungen bis in den Nachmittag gesperrt.

