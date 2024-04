Stand: 25.04.2024 15:23 Uhr Arrest statt Urlaub: 20-Jähriger am Flughafen geschnappt

Ein mit gleich drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist am Donnerstagmorgen Flughafen in Hannover verhaftet worden. Laut Bundespolizei war der 20-Jährige den Beamtinnen und Beamten am Zoll ins Netz gegangen. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass wegen wegen zwei Verstößen gegen das niedersächsische Schulgesetz und einer gefährlichen Körperverletzung von der Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wurde. Die insgesamt elf Tage Arrest, zu denen er verurteilt wurde, habe er nie angetreten, so die Bundespolizei. Auch einen dreiseitigen Aufsatz über den "Sinn und Zweck der Schulpflicht", den er beim Gericht einreichen sollte, habe er nie abgegeben hieß es. Weil er die 650 Euro Ersatzgeldstrafe nicht bezahlen konnte, ging es für den 20-Jährigen nicht wie geplant mit dem Flieger in die Türkei, sondern in eine Jugendarrestanstalt.

