Stand: 25.04.2024 20:51 Uhr Mann wirft Gegenstand auf Auto und schlägt auf Fahrer ein

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen auf einen 44-jähriger Autofahrer im Bremer Stadtteil Gröpelingen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Fahrer zwei Stichverletzungen. Die Beamten suchen nun nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Der Mann soll circa 1,70 Meter groß sein und einen krausen, etwa einen Zentimeter langen Vollbart tragen. Er soll der Beschreibung nach mit einer dunklen Kappe, einem dunklen Kapuzenpullover und hellen Schuhen bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0421) 362 – 3888 entgegen. Den Angaben zufolge war der 44-Jährige mit seinem Auto auf der Straße "Schwarzer Weg" unterwegs. Der Unbekannte wartete am Straßenrand. Der Autofahrer hätte angehalten, um den Mann über die Straße zu lassen, heißt es von der Polizei. Der warf allerdings einen Gegenstand auf die Motorhaube und schlug auf den Brustbereich des Autofahrers ein. Der 44-Jährige konnte in seinem Auto flüchten, stellte jedoch die Stichverletzung am Oberkörper fest. Er wurde den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min