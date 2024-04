Stand: 25.04.2024 16:52 Uhr Neue Elbfähre bei Bleckede fährt als erste mit Biomethan

Der Landkreis Lüneburg hat am Donnerstag den Auftrag für den Bau einer neuen Elbfähre unterzeichnen. Die neue Fähre soll rund sieben Millionen Euro kosten und nach Auskunft des Landkreises ab Anfang 2026 die mehr als 80 Jahre alte Fähre "Amt Neuhaus" ersetzen, die Bleckede mit Neu Bleckede verbindet. Die neue Fähre wird nach Angaben der Hitzler-Werft in Lauenburg (Schleswig-Holstein) als weltweit erste klimafreundlich mit Biomethan betrieben. Das Bundesverkehrsministerium für Digitales und Verkehr fördert nach Auskunft des Landkreises den Neubau mit rund 670.000 Euro. Die neue "Amt Neuhaus" kann bis zu 40 Tonnen Last befördern. Die alte Fähre fiel in den vergangenen Jahren immer wieder bei Niedrigwasser aus. Der Neubau soll mit einem Tiefgang von nur 60 Zentimetern auch bei niedrigen Wasserständen fahrbereit sein. Der Kreisausschuss hatte am 26. Februar 2024 mehrheitlich entschieden, den Auftrag für den Bau der Fähre an die Hitzler-Werft GmbH zu vergeben.

