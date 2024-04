Geldautomat in Verden gesprengt: Keine weiteren Sprengsätze Stand: 25.04.2024 11:24 Uhr Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in der Innenstadt von Verden gesprengt. Zeugen beobachteten die fliehenden Täter. Ob diese Beute machten, ist noch unklar.

Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten zunächst vermutet, dass sich neben dem detonierten Sprengsatz noch ein weiterer in der Filiale befinden könnte. Die Polizei hatte den Bereich um das Gebäude daher weiträumig abgesperrt und Spezialkräfte des Landeskriminalamts (LKA) hinzugezogen. Inzwischen ist klar: Im Gebäude der Bankfiliale befinden sich keine weiteren Sprengsätze, wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Sprengstoff gegen 3.45 Uhr gezündet worden. Die folgende Druckwelle sei so stark gewesen, dass die Eingangstür nach außen gedrückt worden sei, sagte eine Polizeisprecherin.

Zeugen sahen schwarzen BMW Richtung Autobahn fahren

Die Täter seien geflohen - ob mit oder ohne Beute, sei noch unklar. Auch wie hoch der Schaden an dem Gebäude ist, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Zeugen beobachteten laut Polizei einen schwarzen BMW, der mit vier Personen in Richtung Nordertor-Kreisel und Autobahnauffahrt Verden-Nord fuhr. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen nun, ob es sich um dieselben Täter handelt, die bereits mehrfach Geldautomaten im westlichen Niedersachsen, nahe der niederländischen Grenze, gesprengt haben.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

