Heiß begehrt: Lohnt sich Lithium-Gewinnung in Niedersachsen? Stand: 24.04.2024 13:07 Uhr Vor allem durch die E-Mobilität ist Lithium begehrt. Experten sagen voraus, dass die bisherige Fördermenge des Rohstoffs bis zum Jahr 2030 den weltweiten Bedarf nicht einmal zu einem Drittel abdecken wird.

von Anna Fietz

Bisher wird Lithium vor allem in Australien und Südamerika abgebaut. Deutschland will sich von anderen Nationen unabhängig machen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz lässt deshalb untersuchen, wie viel Lithium es hierzulande gibt. In Eimke im Landkreis Uelzen erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit drei Jahren, ob sich im sogenannten Norddeutschen Becken so viel Lithium befindet, dass es wirtschaftlich relevant sein könnte.

Elf Mal der Eiffelturm - in die Tiefe

Aus 3.800 Metern Tiefe wird Lithium an die Erdoberfläche gefördert. Das Bohrloch ist so tief, als ob man den Eiffelturm elf Mal übereinander stapeln würde. Tief unten ist es 150 Grad warm - und nass. Das Wasser wird an die Erdoberfläche gepumpt, dort wird das Lithium extrahiert und anschließend das Wasser wieder zurück ins Erdinnere befördert.

Die Suche nach Rohstoffen

Das Bohrloch in Eimke gibt es schon seit 20 Jahren. Der Bund hat hier früher bereits Forschungsarbeiten zur Erdwärmenutzung durchführen lassen. Was diese geothermische Energie betrifft, hat das Norddeutsche Becken großes Potenzial. Das zeigen die vielen Bohrungen, die es in der Region bereits gibt: Seit Jahren wird von Neubrandenburg bis an die Ems unter der Erde nach Rohstoff-Vorräten gesucht.

10.000 Akkus für E-Autos pro Jahr?

Seit Oktober 2021 forschen an dem Bohrloch in Eimke Mitarbeitende der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Zusammenarbeit mit zwei Fraunhofer-Instituten. Das Forschungsprojekt hat ein Gesamtvolumen von 1,8 Millionen Euro. Die bisherigen Ergebnisse: Bis zu 600 Milligramm Lithium pro Liter Tiefenwasser konnten bisher nachgewiesen werden, so der Leiter des Forschungsverbundes, André Stechern. Umgerechnet auf den Standort bei Eimke bedeutet das, dass hier so viel Lithium abgebaut werden könnte, um pro Jahr maximal 10.000 Akkus für E-Autos herstellen zu können. Im Vergleich zum weltweiten Bedarf ist das nicht viel, aber die Zahlen stehen für ein Bohrloch - und das Norddeutsche Becken ist groß.

Kritik von Umweltschützern

Umweltschützer kritisieren den Lithium-Abbau in Südamerika oder Australien. Das liegt vor allem am Transport und der Weiterverarbeitung des Rohstoffs. Das meiste Lithium kommt aus Australien, von dort wird es in Gesteinsform nach China transportiert. In China werden die Steine geschmolzen und durch diese sogenannte Verhüttung entsteht eine Schlacke. Ein Abfallprodukt, das entsorgt werden muss. Durch den Transport und die Abfallentsorgung entsteht ein hoher CO2-Ausstoß. Diese umweltbelastenden Nebeneffekte würden laut Stechern im norddeutschen Becken wegfallen, so André Stechern.

Sorge ums Trinkwasser

Die Befürchtung, Trinkwasserbestände könnten berührt werden, ist laut André Stechern nicht richtig. "Das Wasser, das aus dem Erdinneren hochgepumpt wird, ist fast so salzig, wie das Wasser im toten Meer", so der Wissenschaftler. Es sei also weder zur landwirtschaftlichen Bewässerung noch zum Trinken geeignet.

Bis zum kommenden Jahr läuft das Forschungsprojekt noch. Bis dahin müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nachgewiesen haben, dass es genügend Lithium im norddeutschen Erdinneren gibt, um so viel abzubauen, dass es sich wirtschaftlich lohnt.