Stand: 25.04.2024 14:28 Uhr Ende der Sturmflutsaison: Fluttore auf Norderney abgebaut

Auf Norderney sind am Donnerstag die Fluttore zum Schutz vor Sturmfluten abgebaut worden. Bis Oktober werden sie voraussichtlich nicht mehr gebraucht, sagt Carsten Lippe vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Denn schwere Stürme seien im Sommer nicht zu erwarten. Die zurückliegende Sturmflutsaison sei lebhaft, aber nicht ungewöhnlich gewesen, so Lippe. Auf Norderney habe es zum Beispiel elf leichte Sturmfluten und eine schwere Sturmflut gegeben. Das sei etwas mehr als der Durchschnitt. Auf allen ostfriesischen Inseln haben die Fluten über den Winter Sand von den Stränden weggerissen. Besonders viel Sand muss in den kommenden Monaten auf Wangerooge und Langeoog aufgespült werden. An den Stränden können jetzt auch wieder Strandkörbe aufgestellt werden.

