Stand: 16.06.2019 20:34 Uhr

Stichwahlen: Farbwechsel auf politischer Landkarte

Die 23 Stichwahlen haben am Sonntag manche Überraschung geboten. Eine Sensation ist die Landratswahl in Osnabrück. In der traditionell von der CDU dominierten Region haben sich die Wähler mit 52,24 Prozent für die Grünen-Herausforderin Anna Kebschull entschieden. Damit muss der amtierende Landrat Michael Lübbersmann, der im ersten Wahlgang noch vorn lag, seinen Posten abtreten. Kebschull ist damit nach Parteiangaben auch die erste grüne Politikerin in dieser Position bundesweit. Einen Wahlkrimi erlebten auch die Menschen im Landkreis Lüneburg: Dort setzte sich erstmals seit 2006 wieder ein CDU-Kandidat durch - denkbar knapp mit 50,17 zu 49,83 Prozent. Amtsinhaber Manfred Nahrstedt (SPD), der selbst nicht mehr antrat, wird von dem Konservativen Jens Böther abgelöst.

Videos 01:30 NDR Fernsehen Kebschull: Grüne wird erste Landrätin NDR Fernsehen Überraschung in Osnabrück. Hier ist hat Anna Kebschull von Bündnis 90/Grüne die Stichwahl gewonnen. Damit ist sie die erste grüne Landrätin Niedersachsens. Video (01:30 min)

Viele Gemeinde- und Samtgemeindebürgermeister gewählt

Im Landkreis Grafschaft Bentheim blieben die Wähler den Konservativen treu und gaben Uwe Fietzek mit 51,92 Prozent den Vorzug gegenüber dem SPD-Kandidaten. In Aurich wählten die Bürger mit 90,43 Prozent den einzigen Bürgermeister-Kandidaten Horst Feddermann. Sein Konkurrent Hardwig Kuiper hatte vorab auf die Teilnahme verzichtet. Bei der Bürgermeisterwahl in Wietzendorf (Heidekreis) setzte sich der parteilose Jörg Peters durch. Dort waren im ersten Wahlgang ganze sieben Kandidaten angetreten. In Delligsen (Landkreis Holzminden) gewann der ebenfalls parteilose Stephan Willuda gegen den SPD-Konkurrenten. In Burgdorf (Region Hannover) übertrumpfte CDU-Kandidat Armin Pollehn seinen Herausforderer von der SPD. In Bevensen-Ebstorf (Landkreis Uelzen) setzte sich bei der Samtgemeindebürgermeisterwahl der Grüne Martin Feller knapp vor der CDU durch. In Westerstede (Landkreis Ammerland) wird Michael Rösner von der WGR neuer Bürgermeister. In Verden bleibt Lutz Brockmann (SPD) Bürgermeister. Diese und alle weiteren Wahlergebnisse finden Sie im Laufe des Abends in alphabetischer Reihenfolge in dieser Liste:

A

Aurich (Stadt)

B

Bevensen-Ebstorf (Samtgemeinde)

Bevern (Samtgemeinde)

Burgdorf

D

Delligsen

G

Gellersen (Samtgemeinde)

Grafschaft Bentheim (Landkreis)

H

Hambühren

L

Lehrte

Lüneburg (Landkreis)

M

Molbergen

N

Neustadt a. Rbge.

O

Osnabrück (Landkreis)

Oyten

R

Rastede

Rosche (Samtgemeinde)

S

Sittensen (Samtgemeinde)

Stade (Stadt)

Stuhr

V

Verden (Stadt)

W

Westerstede

Wietzendorf

Wittingen

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version stand, dass in Aurich ein Oberbürgermeister gewählt wird. Richtig ist, dass die Auricher einen Bürgermeister wählen. Wir haben inzwischen korrigiert.

