Stand: 26.05.2019 08:08 Uhr

87 Kommunalwahlen laufen in Niedersachsen

Heute werden nicht nur die Abgeordneten des Europaparlaments gewählt. In 87 niedersächsischen Städten, Samtgemeinden und Gemeinden entscheiden die Bürger am Tag der Europawahl auch über Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister. Seit 8.00 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Durch die Doppelwahl sollen auch mehr Menschen bewegt werden, an den Wahlen teilzunehmen. Gewählt wird unter anderem in den Landkreisen Aurich, Osnabrück, Friesland, Holzminden, Nienburg, Lüneburg, Uelzen, Diepholz, Emsland, Verden und der Grafschaft Bentheim. Eine Übersicht über alle Wahlen finden Sie hier.

Ein Vorausblick auf die Kommunal- und Europawahl Hallo Niedersachsen - 25.05.2019 19:30 Uhr Rund sechs Millionen Niedersachsen dürfen ihre Stimme für das EU-Parlament abgeben und auch die Kommunalwahlen stehen hierzulande an. Thorsten Hapke gibt einen Ausblick.







3 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

219 Kandidatinnen und Kandidaten

Zur Wahl gestellt haben sich zwischen Norderney und Bad Harzburg insgesamt 219 Kandidatinnen und Kandidaten. Weil zum Wahlsieg die absolute Mehrheit der Stimmen nötig ist, wird voraussichtlich in den meisten Fällen eine Stichwahl erforderlich, die am 16. Juni stattfinden wird. Nur in Wilhelmshaven erfolgt diese am 26. Mai. Wer dann gewählt wird, fungiert künftig als Verwaltungschefin oder Verwaltungschef. Je nach Amt leiten die Wahlsieger die Geschicke eines Landkreises, einer kreisfreien Stadt, einer Samtgemeinde oder Gemeinde.

Weitere Informationen Europawahl am 26. Mai: Doppelwahlen in 87 Kommunen Neben ihren Europaabgeordneten wählen die Bewohner von 87 Kommunen am 26. Mai neue Landräte, Bürger- und Oberbürgermeister. Die Hoffnung ist, dass so mehr Bürger zur Abstimmung kommen. mehr

Bürger machen teilweise drei Kreuze

In einigen Regionen sind heute mindestens drei Kreuze nötig: Dann nämlich, wenn neben den Europa-Abgeordneten sowohl für den Landkreis als auch für Samtgemeinde oder Gemeinde neue Mandatsträger gesucht werden. Auf kommunaler Ebene wählen dürfen Deutsche und Staatsangehörige eines anderen EU-Mitgliedstaates, wenn sie am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Wichtig ist: Sie müssen seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Wahlgebiet ihren Wohnsitz haben, müssen im Besitz eines Wahlscheins sein und dürfen nicht aufgrund einer Verurteilung vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Wer sich als Kandidat aufstellen lassen wollte, musste 23 Jahre alt sein - und ausreichend Unterschriften von Unterstützern aus dem Wahlgebiet vorweisen. Nur Kandidaten der im Landtag oder in lokalen Parlamenten, etwa im Kreistag, vertretenen Parteien sind davon ausgenommen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 26.05.2019 | 19:30 Uhr