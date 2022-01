Stand: 31.01.2022 07:35 Uhr Hannover: Fahrschüler betrügen bei Theorieprüfungen

Beim Theorietest für den Führerschein gibt es immer mehr Betrugsfälle. Allein in Stadt und Region Hannover hat der TÜV Nord im vergangenen Jahr 200 Schummeleien registriert. So steht es in einer internen Statistik. Im Jahr davor waren es 120. Gegen Geld helfen Kriminelle den Prüflingen mit ausgefeilter Technik. Die Theorie-Fragebögen werden mit versteckten Minikameras abgefilmt - per Knopf im Ohr bekommen die Führerscheinbewerber dann die richtigen Antworten vorgesagt. Der Fahrlehrer-Verband Niedersachsen kritisiert, dass solche Betrugsversuche bisher keinen Straftatbestand darstellen.

