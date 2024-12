Stand: 10.12.2024 13:48 Uhr Tödlicher Handtaschenraub in Uelzen: Lange Haftstrafe für Täter

Nach dem tödlichen Überfall auf eine Frau in Uelzen hat das Landgericht Lüneburg den Täter wegen Raubes mit Todesfolge verurteilt. Der 40-Jährige muss für elf Jahre und zwei Monate in Haft, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Das Landgericht hatte das Urteil bereits am 3. Dezember 2024 gefällt. Laut Anklage hatte der Mann im Sommer 2023 auf einem Fahrrad einer Frau die Handtasche entrissen. Die 46-Jährige stürzte und starb später im Krankenhaus an einem Blutgerinnsel im Gehirn. Da das Blutgerinnsel als Todesursache keine unmittelbare Folge des Überfalls war, wurde der Mann nicht wegen Totschlags verurteilt, sondern wegen Raubes mit Todesfolge, sagte die Sprecherin. Nach dem flüchtigen Täter war öffentlich gefahndet worden. Er war nach einem Hinweis in diesem Sommer in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen worden.

