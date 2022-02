Zwischenbericht Lügde: Probleme bei Ämtern und der Polizei Stand: 11.02.2022 18:16 Uhr Ein Zwischenbericht kommt im Missbrauchsfall Lügde zu dem vorläufigen Ergebnis: Das Leid der Opfer ist durch strukturelle Probleme bei Jugendämtern und Polizei zu spät entdeckt und beendet worden.

Den Zwischenbericht des Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Kindesmissbrauch im nordrhein-westfälischen Landtag hatte Martin Börschel (SPD) am Freitag den Mitgliedern übergeben. Darin werden zahlreiche Fehlerketten bei der Arbeit zwischen den Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und der Polizei aufgezeigt. Wiederholt hätten sich die verschiedenen Behörden auf die jeweils anderen verlassen, heißt es darin.

Datenschutz statt Kinderschutz

Nach Auffassung von Börschel gab es beispielsweise einen falsch verstanden Datenschutz: "Der Kinderschutz rückte nach hinten. Das ist ein Fehler", sagte der Vorsitzende am Freitag nach Übergabe des Berichts und nannte ein Beispiel. "Zu einem der Opfer lagen viele Erkenntnisse an verschiedenen Stellen vor. Wenn sich alle Beteiligten einmal zusammengesetzt hätten, wäre das Leiden sofort beendet gewesen." Stattdessen habe jeder gedacht, er dürfe nicht mit dem anderen reden. Das sei schlecht für den Kinderschutz - und das unter dem Deckmantel eines korrekt angewandten Datenschutzes.

Andere Kultur in Jugendämtern gefordert

Laut den Handlungsempfehlungen, die jetzt abschließend von den Ausschussmitgliedern verabschiedet werden müssen, fehlt es an einer grundlegenden Schulung der Mitarbeitenden in den Jugendämtern, um Hinweise auf sexuellen Missbrauch zu erkennen. Auch müsse es eine andere Kultur bei der Fallbesprechung geben. Kritisches Nachfragen müsse selbstverständlich sein.

Haupttäter nutzt unterschiedliches Recht

Weil die Mutter eines Opfers in Niedersachsen lebt, war neben dem Jugendamt der Kreise Lippe und Höxter auch die Behörde des Landkreises Hameln-Pyrmont im benachbarten Niedersachsen zuständig. Der Untersuchungsausschuss stellte Unterschiede beim Recht in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen fest. In Nordrhein-Westfalen hätte der Haupttäter die Eignungsprüfung als Pflegevater nicht bestanden. Geprüft wurde aber in Niedersachsen, wo bis heute andere Regeln gelten.

Polizeipannen in der Anfangsphase

In Lügde im Kreis Lippe waren über Jahre auf einem Campingplatz 32 Kinder hundertfach Opfer von sexueller Gewalt geworden. Das Landgericht Detmold verurteilte mehrere Täter zu hohen Haftstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung. Hinweise auf sexuellen Missbrauch hatte es seit mehreren Jahren gegeben. In der Anfangsphase der Ermittlungen der Polizei war es zu schweren Pannen mit verschwundenen Beweismitteln und verzögerten Festnahmen gekommen.

Über eine Million Aktenseiten gesichtet

Der Ausschuss hat in über drei Jahren 123 Zeugen vernommen, mehr als 20 Sachverständige befragt und über eine Million Aktenseiten gesichtet. Die Arbeit wurde durch die Corona-Pandemie und juristische Streitigkeiten erschwert. Deshalb konnte der Ausschuss bis zur Landtagswahl im Mai auch keinen Abschlussbericht vorlegen. Damit dieser Bericht im März mit Handlungsempfehlungen ins Landtagsplenum geht, müssen jetzt zwei Drittel der Abgeordneten den Vorschlägen zustimmen. Unter den Parteien herrscht aber Einigkeit, dass die Arbeit in der neuen Legislaturperiode fortgesetzt werden soll.

