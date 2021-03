Zoos dürfen öffnen: OVG setzt drei Corona-Regeln außer Kraft Stand: 19.03.2021 15:08 Uhr Nur fünf Personen beim Treffen von zwei Haushalten, Zoos dicht - so geht es nicht, meint das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg. Am Freitag hat es gleich mehrere Corona-Maßnahmen kassiert.

Zwei Antragsteller und eine Antragstellerin hatten mehrere Regeln, die zur Eindämmung der Pandemie in der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsens festgehalten wurden, juristisch infrage gestellt. Drei Anträgen gab das Gericht Recht.

Videos 7 Min Forderung nach Ausgangssperren: Wie sinnvoll ist das? Mit entsprechender Test-Strategie könnte es im Gegenzug in Handel, Gastronomie und Kultur Öffnungen geben. (18.03.2021) 7 Min

Höchstzahl von fünf Menschen ungerechtfertigt

Unter anderem sahen es die Lüneburger Richter als unverhältnismäßig an, dass sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Für größere Hausstände und Familien mit mehreren älteren Kindern hieße dies, dass jegliche Treffen mit Außenstehenden ausgeschlossen seien. Darüber hinaus stehe die in der Verordnung festgelegte Regelung in Widerspruch mit der Regelung für Hochinzidenzkommunen. Dort dürfen sich Haushalte mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen. Das können entsprechend auch mehr als fünf Personen sein. Den Antrag hatte ein Familienvater gestellt, der gemeinsam mit seiner Ehefrau und drei Kindern, die älter als 14 Jahre sind, in einem Haushalt lebt. Mit dem Beschluss existiert aktuell keine konkrete Obergrenze. Die Zwei-Haushalte-Regel hingegen bleibt bestehen.

Zoos und Musikunterricht von Verbotsliste gestrichen

Darüber hinaus verfügte das Gericht, dass Zoos und Tierparks auch in Kommunen mit Inzidenzen über 100 wieder öffnen dürfen. Zur Begründung hieß es, das Infektionsrisiko im Freien sei gering und könne durch eine begrenzte Besucherzahl reguliert werden. Einzelmusikunterricht ist ebenfalls wieder erlaubt. Die drei Verbotsregelungen der Corona-Verordnung sind damit vorläufig außer Vollzug gesetzt. Dies gilt ab sofort und so lange, bis das Land die Verordnung gegebenenfalls anpasst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.03.2021 | 14:00 Uhr