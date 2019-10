Stand: 09.10.2019 10:23 Uhr

Wolfsrisse: Leichtere Entschädigung für Tierhalter

In Niedersachsen sollen ab dem kommenden Jahr Tierhalter, die Opfer von Wolfsrissen geworden sind, einfacher entschädigt werden. Für die Entschädigungszahlungen sei künftig die Landwirtschaftskammer statt wie bisher der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zuständig, entschied das rot-schwarze Kabinett am Dienstag in Hannover.

NLWKN registriert 160 Wolfangriffe

Auch die Bearbeitung der Anträge unter anderem für wolfsabweisende Zäune wickelt künftig die Landwirtschaftskammer ab. Sie arbeitet dem NLWKN bereits jetzt für die Entschädigungszahlungen zu, künftig ist die gesamte Abwicklung in einer Hand. Im Zeitraum 2018/2019 wurden in Niedersachsen nach NLWKN-Zahlen 403 Tiere gerissen, 160 Angriffe von Wölfen wurden registriert.

