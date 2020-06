Stand: 17.06.2020 08:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weltdürretag: Lies stellt Grundwasser-Bericht vor

Frederik Böker hat sich umgestellt: Der Landwirt aus Edemissen-Eickenrode im Landkreis Peine baut jetzt Roggen statt Gerste an und auch mehr Mais als früher. Diese Pflanzen benötigen zum Wachsen nicht so viel Wasser. Denn Wasser ist rar geworden. Weil es im dritten Jahr in Folge zu trocken ist, ist es für viele Landwirte Standard geworden, ihre Felder zu beregnen. Doch auch für das Grundwasser bleibt die Trockenheit nicht ohne Folgen. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat in einem Sonderbericht die Folgen der Trockenheit für 2019 zusammengestellt und gibt zudem einen Ausblick auf dieses Jahr. Umweltminister Olaf Lies (SPD) stellt den Bericht am heutigen "Welttag für die Bekämpfung der Wüstenbildung und der Dürre" vor.

Videos 05:04 Hallo Niedersachsen Die Folgen der Trockenheit in Niedersachsen Hallo Niedersachsen Kaum Regen im ganzen April - für die Natur ist die einsetzende Dürre eine kleine Katastrophe. Sie schadet Landwirten, Gartenbesitzern und Landschaften. Eine erste Bilanz. Video (05:04 min)

Experten fürchten Verteilungskampf ums Wasser

Bereits im vergangenen Jahr hatte der NLWKN extreme Tiefstände bei den Grundwassermessstellen registriert. Das bekamen auch die Landwirte deutlich zu spüren: Vor allem in Regionen mit sandigen Böden wie in der Lüneburger Heide und im Westen Niedersachsens hatten die Betriebe erhebliche Ernteeinbußen. Die Kontingente zum Beregnen der Felder sind begrenzt - auch wegen der Trockenheit der vergangenen zwei Jahre. Experten rechnen bereits mit Konflikten zwischen Landwirtschaft, Industrie und Privatleuten wegen des immer knapper werdenden Guts Wasser. Lies stellt heute auch einen Plan zum landesweiten Wassermanagement vor.

Wald: Wurzeln erreichen auch tief im Boden kein Wasser

Auch der Wald leidet unter der Trockenheit. Selbst in einer Tiefe von 1,80 Metern könnten die Bäume mit ihren Wurzeln kein Wasser erreichen, sagte der Präsident der Niedersächsischen Landesforsten, Klaus Marker. Eine so lang anhaltende Trockenheit habe er noch nie erlebt.

