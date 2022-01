Weil wirbt um zweites Werk für Batterie-Produktion Stand: 01.01.2022 14:08 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil hofft auf die Ansiedlung einer weiteren Fabrik zur Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos in Niedersachsen. Der SPD-Politiker setzt dabei auf Hilfe vom Bund.

Der Standort eines weiteren Batteriewerks nach dem VW-Werk in Salzgitter müsse im internationalen Vergleich wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein, sagte Weil. Andere Länder in Europa würden mit hohen Subventionen locken, die die Möglichkeiten des Landes Niedersachsen deutlich überschreiten. "Da ist der Bund gefragt", betonte Weil.

Auch Landtag für zweite Batteriezellfabrik

In Niedersachsen gebe es hervorragende Standorte für die Produktion von Batterien. "Insbesondere an der Küste sind die Bedingungen mit der Windenergie vor Ort kaum zu toppen", so Weil. Auch der Landtag in Hannover hatte sich jüngst für die Errichtung einer zweiten Batteriezellfabrik in Niedersachsen ausgesprochen.

VW baut weitere Fabrik in Schweden

VW betreibt seit Ende 2019 in Salzgitter eine Pilotfertigung für Batteriezellen sowie eine Forschungseinheit. Das Werk soll ab 2025 die sogenannte Einheitszelle für das Volumensegment produzieren. Im März 2021 kündigte der Konzern an, in den kommenden Jahren ein Netz aus sechs eigenen Batteriezellfabriken aufzubauen. Die erste Anlage soll in Schweden entstehen.

