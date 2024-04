Stand: 26.04.2024 11:45 Uhr Überraschter Dieb im Büro eingeschlossen

Eine Mitarbeiterin einer Ergotherapie-Praxis in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Dieb erwischt und kurzerhand eingesperrt, bis die Polizei eintraf. Nach Angaben der Beamten hatte die Frau den 40-Jährigen dabei beobachtet, wie er in einem Büro verschwand, dort eine Handtasche durchwühlte und Bargeld herausnahm. Daraufhin habe sie den Mann in dem Büro eingeschlossen und anschließend die Polizei gerufen. Bis die Beamten kamen, habe der Mann noch in dem Zimmer randaliert, teilte die Polizei weiter mit. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

