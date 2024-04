Stand: 26.04.2024 07:56 Uhr Tödlicher Unfall auf B71: Frau fährt frontal gegen Lkw

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B71 im Landkreis Rotenburg ist am Donnerstag eine Frau gestorben. Laut Polizei geriet die 58-Jährige mit ihrem Auto zwischen Kirchwistedt und Volkmarst in den Gegenverkehr. Sie stieß demnach frontal mit einem Lkw zusammen. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Auto, sie verstarb aber noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau in den Gegenverkehr fuhr, sei noch unklar. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

