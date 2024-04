Stand: 26.04.2024 12:19 Uhr Landesgartenschau-Pleite: Wie hoch ist das Defizit wirklich?

Nach der Insolvenz der Landesgartenschau in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) ist das genaue Ausmaß der Pleite weiter unklar. Der vorläufige Insolvenzverwalter Franc Zimmermann erläuterte am Donnerstag dem Rat der Stadt das Prozedere. Bislang war von einem Minus von 600.000 Euro die Rede, das sich aus ausstehenden Fördermitteln und Forderungen an einen Gastronomen zusammensetzt. Laut Zimmermann kann es aber mehrere Monate dauern, bis sicher ist, wie viel Geld tatsächlich fehlt. Man sei noch immer dabei, alle Rechnungen und Zahlungsvorgänge zu sichten und zu kontrollieren, ob alles bezahlt wurde. Auch sei es möglich, dass sich noch weitere Gläubiger melden und Rechnungen stellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.04.2024 | 06:30 Uhr