Stand: 26.04.2024 14:20 Uhr Verdächtiger ermittelt: Hat ein Mann etwa 300 Autos zerkratzt?

Nachdem in Göttingen erneut zahlreiche Autos zerkratzt worden sind, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 40-Jährige stehe im Verdacht, fast 100 Autos beschädigt zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. In einer ersten Mitteilung hatten die Ermittler mindestens 45 zerkratzte Autos gezählt, diese Zahl wurde nun deutlich nach oben korrigiert. Der Schaden soll sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Mann aber auch, hinter ähnlichen Fällen mit mehr als 100 zerkratzten Autos im Oktober 2023 und mehr als 160 beschädigten Fahrzeugen im August 2023 zu stecken. Diese Verfahren liefen derzeit noch. Die Ermittlungen im aktuellen Fall dauern laut Polizei noch an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.04.2024 | 13:30 Uhr