Stand: 26.04.2024 08:48 Uhr Prozess: Mit Messer gedroht und eigene Wohnung angezündet?

Vor dem Landgericht Stade beginnt am Freitag ein Sicherungsverfahren gegen eine 35-Jährige. Dabei geht es um die Frage, ob die Frau dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus muss. Die Staatsanwaltschaft wirft der 35-Jährigen unter anderem vor, mehrere Personen mit einem Messer bedroht zu haben. Sie soll eine Krankenschwester bespuckt, beleidigt und bedroht haben. Außerdem soll sie Feuer in ihrer Wohnung in Geestland (Landkreis Cuxhaven) gelegt haben, um das gesamte Gebäude in Brand zu setzen. Während der Taten soll die Frau schuldunfähig gewesen sein. Die Kammer will nun klären, ob die Gefahr besteht, dass die Frau weitere schwere Straftaten begehen wird. Insgesamt sind vier Verhandlungstage angesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.04.2024 | 06:30 Uhr